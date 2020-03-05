شاهد: تحطم مروحية تابعة لقوات الشرطة في الفلبين

تحطمت مروحية تقل قائد الشرطة الوطنية الفلبينية وجنرالين وخمسة أشخاص آخرين بعد وقت قصير من إقلاعها هذا الخميس. وقد أسفر الحادث عن إصابة جميع من كانوا على متنها. وأشارت مصادر أمنية إلى أن الجنرال أرشي فرانسيسكو غامبوا ورفاقه إضافة إلى طاقم الرحلة نقلوا إلى المستشفى. ووقع الحادث في مدينة سان بيدرو بمقاطعة لاغونا جنوب مانيلا بعد أن التقى الفريق بمسؤولي الشرطة المحليين.

وأكد مكتب الشرطة الإقليمية في سان بيدرو أنه وبعيد إقلاع المروحية أقلعت من مجمع الشرطة حجب غبار كثيف الرؤية وهو ما تسبب في اصطدامها بأسلاك كهربائية لتتحطم على طريق ترابي بالقرب من تجمع سكني. وأوضحت الصفحة الخاصة بالشرطة الوطنية الفلبينية على موقع "تويتر" أنه "تم نقل رئيس أركان الشرطة الوطنية الفلبينية أرشي فرانسيسكو غامبوا وسبعة ركاب آخرين كانوا على متن المروحية إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات خفيفة".