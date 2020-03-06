أمريكية في سن المئة تطلب توقيفها...وتحصل على مبتغاها

بمناسبة بلوغها سن المئة، تمنت أمريكية أن توقفها الشرطة لتختبر الشعور المرافق لذلك وقد حصلت على مبتغاها الثلاثاء عندما أوقفها شرطيان بتهمة "التعري" خلال تناول الطعام في مأوى العجزة حيث تقيم.

وتحت أنظار النزلاء الآخرين، أظهرت روث براينت أصفادها من وراء الجهاز الذي يساعدها على المشي ونقلت إلى سجن منطقة بيرسون في كارولاينا الشمالية في سيارة للشرطة استخدمت صفارات الانذار، على ما ذكر موقع "كورير تايمز" الإخباري المحلي.

وقد واجهت صعوبة في الترجل من السيارة وطلبت من عناصر الشرطة "توقيف الأشخاص الذين يصنعون هذه المقاعد السيئة! يجب توقيفهم جميعا".

وقد صورت على غرار كل المشتبه بهم واحتفظت بالصورة كتذكار عند مغادرتها.