صلاة الجمعة في الأقصى: خطبة مقتضبة و20 ألف مصلي رغم كورونا

في مدينة القدس، كانت الشوارع خالية في فترة الصلاة، وقال عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس والمسجد الأقصى لفرانس برس "صلى حوالي عشرين ألفاً اليوم رغم المطر وإصابات كورونا، وهو عدد ممتاز".

وأصدرت دائرة أوقاف القدس، بيانا قالت فيه إنها بدأت في تعقيم المساجد المسقوفة في المسجد الأقصى قبل وبعد كل صلاة، باستخدام مواد التعقيم الموصي بها من وزارة الصحة وحسب منظمة الصحة العالمية. وتمت أول عملية تعقيم في المسجد القبلي وقبة الصخرة والمسجد المرواني ومسجد البراق.

وقد نقل المصلين قول الشيخ الكسواني، مدير المسجد الأقصى، أن المسجد كان مفتوحاً للمصلين ولكن الخطبة كانت مقتضبة.

حالة طوارئ في الضفة الغربية

وأغلقت مدينة بيت لحم جنوب مدينة القدس في الضفة الغربية بعد تأكيد 7 إصابات بفيروس كورونا. ومنعت السلطات الإسرائيلية الحافلات السياحية والسيارات الخاصة من دخول بيت لحم، المدينة السياحية الرئيسية في الأراضي الفلسطينية الجمعة بعد إعلان السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه عبر التلفزيون مساء الخميس، فرض حال الطوارئ في الأراضي الفلسطينيّة لمدّة 30 يومًا في مواجهة الفيروس. وقال إنه سيتمّ إغلاق المدارس والمؤسّسات التعليميّة، مشيرًا الى أنّ حركة التنقل بين المحافظات ستكون في حالات الضرورة القصوى.