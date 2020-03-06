شاهد: خوفا من كورونا.. رئيس وزراء إيطاليا يتجنب المصافحة في اللحظة الأخيرة

يظهر مقطع فيديو مصور لحظة وصول رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى اجتماع كان مقرر عقده اليوم الجمعة في العاصمة روما. وبعد أن اقترب أحد العمال منه لمصافحته، مد كونتي يده ليعود ويتراجع على الفور، في خطوة تعكس حجم التزام الرئيس بتعليمات الحكومة الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد التي سجلت حتى هذه الان أكثر من 3000 حالة إصابة. وهو العدد الأكبر في أوروبا.

وكانت الحكومة الإيطالية طالبت مواطنيها بترك مسافة أمان بين المواطنين تبلغ مترا واحدا، واستعمال المناديل لتغطية الأنف والفم في حالة السعال، وعدم مشاركة نفس الزجاجات والأكواب في الشرب لتجنب تفشي الفيروس.

ووضعت روما 11 بلدية في شمال البلاد حتى الآن في "المنطقة الحمراء" تحت الحجر الصحي.