فيروس كورونا: ارتفاع الوفيات في فرنسا وحالة طوارئ في الضفة الغربية

أعلنت الصين الجمعة تسجيل 30 حالة وفاة إضافيّة جرّاء كورونا، ما يرفع عدد الوفيّات بالفيروس المستجدّ في البلاد إلى 3042 منذ ظهوره أواخر 2019. وبلغ عدد الإصابات الجديدة 143 حالة في البلاد، وهي زيادة طفيفة مقارنة باليوم السابق (139)، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 80552 حالة، وفقًا لأرقام صادرة عن اللجنة الوطنية للصحة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

كما سجّلت الصين 16 حالة إصابة بالفيروس مستوردة من الخارج، ما يرفع عدد هذه الحالات في البلاد الى 36. وقالت السلطات المحلية الثلاثاء إنّ ثمانية صينيين كانوا يعملون في مطعم في شمال إيطاليا تم تشخيص إصابتهم بالفيروس بعد عودتهم إلى الصين أواخر شباط/فبراير.

أول إصابة في بوتان

أعلن رئيس وزراء مملكة بوتان في جبال الهيمالايا الجمعة تسجيل أول إصابة بالفيروس تم تشخيصها لدى سائح أميركي. وبرزت المملكة الصغيرة غير الساحلية كوجهة سياحية شهيرة في السنوات الأخيرة. لكن الحكومة أغلقت على الفور الحدود أمام الزوار الأجانب لمدة أسبوعين في محاولة للحد من تأثير الفيروس.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الرجل البالغ من العمر 76 عامًا وصل إلى بوتان آتياً من الهند في 2 آذار/مارس، وتم نقله في 5 آذار/مارس مصابًا بالحمى إلى المستشفى حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وغادر المريض الذي لم يُكشَف اسمه، واشنطن في 10 شباط/فبراير، متجهاً إلى الهند من 21 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس.

طوارئ في فلسطين

سُجّلت إصابة سبعة أشخاص بفيروس كورونا المستجدّ في الضفّة الغربيّة المحتلة بحسب السلطات الفلسطينيّة التي أعلنت الخميس حال الطوارئ لمدّة 30 يومًا، بعد فترة وجيزة من إعلان إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم ومنع دخول السيّاح لفترة أسبوعين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس مساء الخميس حال الطوارئ في الأراضي الفلسطينيّة لمدّة 30 يومًا في مواجهة الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينيّة "وفا".

من جهته، قال رئيس الوزراء محمد اشتيه عبر التلفزيون إنّه سيتمّ إغلاق المدارس والمؤسّسات التعليميّة، مشيرًا الى أنّ الحركة بين المحافظات ستكون في حالات الضرورة القصوى.

وأعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة الخميس تسجيل سبع إصابات بكورونا في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهي الإصابات الفلسطينية الأولى منذ بدء انتشار الفيروس.

وقالت وزيرة الصحّة مي كيلة في مؤتمر صحافي "تأكّدنا من إصابة 7 مواطنين فلسطينيّين بفيروس كورونا في بيت لحم". وأضافت "هم الآن قيد العلاج في الحجر الصحّي".

وسُجّلت جميع الإصابات في فندق في المدينة كان استقبل أواخر شباط/آذار سيّاحًا يونانيّين أعلن إصابة احدهم بالفيروس بعد مغادرة المجموعة الأراضي الفلسطينية.

وكان الفلسطينيون أعلنوا سلسلة إجراءات وقائية بسبب المخاوف من الفيروس، بينها إغلاق عدد من المرافق الدينية والمؤسسات التعليمية لأوقات متفاوتة.

فرنسا

وحذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنّ بلاده تسير نحو وباء "لا يرحم" وسط ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إثر تسجيل 138 حالة جديدة الخميس وبلوغ الوفيات سبعاً منذ كانون الثاني/يناير.

وقال مدير الإدراة العامة للصحة جيروم سالومون خلال الإحاطة الصحافية اليومية، "لدينا في فرنسا إلى هذا اليوم عند الساعة 16,00 (15,00 بتوقيت غرينتش) 423 حالة مؤكدة، ما يعني 138 حالة إضافية مقارنة بالأمس". وأضاف "لدينا سبع وفيات، ستة رجال وامرأة".

وأوضح أنّ ثمة 23 مصاباً في حال حرجة وضعوا في العناية المركزة، في زيادة بثماني حالات عن الأربعاء.

وهذا أكبر ارتفاع في تعداد الإصابات والوفيات في يوم واحد منذ بدء انتشار الفيروس في فرنسا.