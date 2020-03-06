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الصين

شاهد: شركة "تي سي أل" الصينية تطور أول هاتف ذكي "قابل للطي"

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بقلم:  Meriem Ouali
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شاهد: شركة "تي سي أل" الصينية تطور أول هاتف ذكي "قابل للطي"
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كشفت شركة "تي سي أل" الصينية عن "أوّل" هاتف ذكي جديد "قابل للطي". لكن لا يتوقع عرضه للبيع في وقت قريب.

وقال جاسون جيردون رئيس الاتصالات " إننا نقضي الكثير من الوقت للعمل على فكرة هذا الجهاز الجديد حاليا، ولسنا مستعجلين لعرضه في السوق. مازلنا نشعر أن هذه التكنولوجيا الحديثة يصعب قليلا تقبلها من طرف المستهلكين، لكننا بالتأكيد نرى أن هذا الجهاز هو المستقبل".

ولمواجهة ركود المبيعات يلجأ مصنعو الهواتف الذكية إلى إصدار هواتف "قابلة للطي" لإنعاش السوق.

وتؤكد الشركة الصينية "تي سي أل" إن فكرة الهاتف الذكي "القابل للطي" لايعني وجود طويات أو تجاعيد مثل التي نجدها عادة في الهواتف الأخرى ذات الميزة المشتركة.

وتسعى "تي سي أل" إلى تطوير جهاز لوحي قابل للطي ويتكون من ثلاث قطع. ويتيح الجهاز اللوحي الجديد بحجم 10 بوصات إمكانية طيه إلى حجم أصغر يصل إلى 6.65 بوصة.

وقال نيكول سكوت من موقع "موبايل جيكس": "الهواتف القابلة للطي الموجودة في السوق الآن هي نماذج أولية ويمكننا شراؤها".

ولم تعلن شركة "تي سي أل" عن سعر الهاتف الجديد.

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