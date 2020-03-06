تطبيق تيك توك الأكثر استخداما وشهرة في الهند

أصبح تطبيق تيك توك في أقل من عام، الأكثر استخداما في الهند، حيث بلغ عدد متسخدميه 277 مليون مستخدم بالرغم من بداية صعبة. ويقدم تطبيق تيك توك الذي تم إطلاقه في الصين في أيلول/سبتمبر 2016، إمكانية إضافة ومشاركة مؤثرات موسيقية وأغاني متوفرة على الشبكة العنكبوتية على مقاطع فيديو مصورة للأشخاص (التي تستغرق عادة بضع ثوانٍ).

أثار هذا التطبيق جدلا في شبه القارة الهندية، وبعد اتهامه بنقل صور إباحية وتشجيع الشباب على المخاطرة بحياتهم من قبل محكمة مدراس في جنوب الهند في ربيع 2019.

طالبت الحكومة الهندية شركة تطبيق تيك توك بالتحكم في المحتوى، وهددت بمنع التطبيق في الهند في حال فشل الشركة بتقديم محتوى ملائم.

نجحت الشبكة الاجتماعية الصينية بالتكيف مع مطالب الحكومة، وتضم حاليا 277 مليون مشترك في البلاد، وهو ضعف عدد مستخدمي واتس آب وأكثر من ثلاثة أضعاف مستخدمي إنستغرام. ووفقا لشركة سينسر تاور للتحليل الرقمي، يمثل الهنود 45 بالمئة من المشتركين الجدد للتطبيق.

ويتوقع نيخيل غاندي، رئيس تطبيق تيك توك الاجتماعي في الهند مضاعفة عدد المشتركين. وقال غاندي لصحيفة فاينانشال تايمز" أستطيع أن أقول بثقة، أن عدد المستخدمين سيزيد بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة. وينعكس هذا بعدد المستخدمين الفاعليين ومستويات المشاركة."

من جهتها، قال تطبيق تيك توك في يونيو/حزيران 2019 "سجلنا 200 مليون مستخدم في الهند، منهم 120 مليون مستخدم نشط شهريا"، ولكن شركة آني لتحليل التطبيقات قدمت أرقاما مخالفة، بـ 81 مليون مستخدم نشط في الهند.