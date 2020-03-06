منافسة بين المغرب وتونس والكاميرون على استضافة نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الجمعة أن ثلاث دول بينها المغرب وتونس طلبت استضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020.

وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيان أن المغرب وتونس والكاميرون تقدمت بطلباتها في المهلة التي حددها الاتحاد في الفترة بين 11 و20 شباط/فبراير الماضي.

واقترح المغرب ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وتونس ملعب رادس الأولمبي في العاصمة، فيما عرضت الكاميرون استضافة النهائي على ملعب "جابوما ستاديوم" في مدينة دوالا.

وتقام المباراة النهائية في 29 أيار/مايو المقبل.

وبلغت المسابقة الدور ربع النهائي الآن حيث تشارك فيه 6 فرق عربية هي الترجي الرياضي حامل لقب النسختين الأخيرتين والنجم الساحلي التونسيان والوداد والرجاء البيضاويان المغربيان والأهلي والزمالك المصريان، إضافة إلى مازيمبي الكونغولي الديمقراطي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ويلعب الترجي مع ضيفه الزمالك الجمعة إياباً (1-3 ذهاباً)، فيما يلتقي السبت النجم الساحلي مع الوداد البيضاوي (صفر-2)، ومازيمبي مع الرجاء البيضاوي (صفر-2)، وصنداونز مع الأهلي (صفر-2).

أ ب STR

ويقام الدور نصف النهائي في الأول والثامن من أيار/مايو المقبل ذهاباً وإياباً على التوالي.

وهي المرة الأولى التي يقام فيها نهائي المسابقة القارية العريقة من مباراة واحدة فقط، والأمر ذاته بالنسبة لكأس الاتحاد.

وكان الاتحاد القاري قرر في اجتماع للجنته التنفيذية في القاهرة في تموز/يوليو الماضي، اعتماد نظام المباراة النهائية الواحدة لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفدرالية) على أرض محايدة بدءاً من الموسم الحالي، بدلاً من دور نهائي بمباراتي ذهاب وإياب على أرض كل طرف.

وأكد الاتحاد الإفريقي أن المغرب كان البلد الوحيد الذي تقدم بترشيحه لاستضافة نهائي كأس الاتحاد المقرر في 24 أيار/مايو المقبل.

واقترحت المملكة ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة الرباط.

وبدورها بلغت المسابقة إياب ربع النهائي بمشاركة خمسة فرق عربية هي نهضة بركان الوصيف وحسنية أغادير المغربيان والمصري البورسعيدي وبيراميدز المصريان والنصر الليبي، إضافة إلى هورويا كوناكري الغيني وزاناكو الزامبي وإنييمبا النيجيري.

وتقام مباريات الإياب الأحد، فيلعب بيراميدز مع ضيفه زاناكو (3-صفر ذهابا)، وحسنية أغادير مع النصر (5-صفر)، ونهضة بركان مع المصري (2-2)، وهورويا مع إنييمبا (1-1).

ويقام الدور نصف النهائي في 3 و10 أيار/مايو ذهابا وإيابا على التوالي.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن القرار النهائي لاختيار البلد المضيف سيتم اتخاذه الخميس المقبل خلال اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للكاف.