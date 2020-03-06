شاهد: في 60 ثانية فقط.. 10 صور تختصر أحداث العالم لهذا الأسبوع

من جزيرة ليسبوس اليونانية

صورة تظهر رجلا وهو يقوم بسحب طفل ومساعدته في العبور إلى الشاطئ بعد وصوله إلى جزيرة ليسبوس اليونانية على متن قارب لاجئين في 28 فبراير/شباط 2020.

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الرجل العنكبوت يتسلق برجاً في برشلونة للتوعية بكورونا

في خطوة لرفع نسبة الوعي حول فيروس كورونا ودعوة الحكومات والأفراد ليكونوا أكثر مسؤولية فيما يتعلق بتفشي هذا الوباء، أقدم آلان روبرت "الرجل العنكبوت" بتسلق ناطحة سحاب يبلغ ارتفاعها 144 متراً إلا أنه وفور عودته إلى الأرض تم توقيفه من قبل الشرطة نظرا لخطورة ما قام به.

AP Photo/Joan Mateu

زوابع عنيفة تضرب ولاية تينيسي الأمريكية

ضربت زوابع عنيفة ولاية تينيسي الأمريكية وخصوصاً منطقة ناشفيل وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وتدمير ما لا يقل عن 40 منزلاً. وتظهر الصورة سومانت جوشي وهو يعمل لتنظيف أنقاض الناجمة عن دمار كنيسة إيست إند.

AP Photo/Mark Humphrey

انحراف قطار عن مساره في فرنسا

انحرف يوم الخميس قطار فائق السرعة عن مساره في فرنسا كان في طريقه من مدينة ستراسبورغ إلى العاصمة باريس. وأسفر الحادث عن إصابة السائق الذي تمكن من السيطرة على القطار بجروح خطيرة، وحوالي 20 شخصا آخرين.

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تعقيم شوارع سيول للحد من تفشي كورونا

واصل موظفون في مركز تجاري يقع في الجزء الغربي من العاصمة سيول يوم الإثنين عمليات تعقيم المتاجر وبيع أقنعة للزوار بعد أن أصبح من الصعب الحصول عليها، في محاولة لوضع حد لانتشار الفيروس.

AP Photo/Ahn Young-joon

14 ولاية أمريكية تختار مرشحها في يوم "الثلاثاء الكبير"

اختارت 14 ولاية أمريكية في يوم "الثلاثاء الكبير" مرشحها الديمقراطي بين السناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن والسيناتورة إليزابيث وارن والملياردير الأميركي مايك بلومبيرغ لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

AP Photo/Marcio Jose Sanchez

"الفشل" مجددا حليف نتنياهو

مجددا وللمرة الثالثة فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية الثالثة والعشرين للكنيست بفي الحصول على أغلبية 61 عضوا تخوله تشكيل الحكومة.

AP Photo/Ariel Schalit

تنكر لسبب ما

ناشط بيئي يساعد المتظاهرون بارتداء أقنعة عملاقة بصور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير المالية الألماني ونائب المستشار أولاف شولز (يسار) وضعت خارج مبنى الرايخستاغ أي مبنى البرلمان السابق في برلين في 6 مارس/آذار 2020.

Photo by Odd ANDERSEN / AFP

وداع الشتاء له نكهة مختلفة في روسيا

بالرغم من درجات الحرارة المنخفضة والثلوج التي تتساقط، صعد رجل على أعلى عمود في روسيا في مسابقة خلال فعاليات احتفال مالسينيستا. هذه الاحتفالات التي تقام في كل عام بروسيا ويتوافد الآلاف للمشاركة بها هي عبارة عن وسيلة تقليدية يتبعها المواطنون الروس لقول وداعا لفصل الشتاء.

Dmitri Lovetsky/AP Photo

الهنود يحتفلون بالمهرجان السنوي هولي

رحب الآلاف من الهنود بفصل الربيع يوم الخميس، محتفلين بالمهرجان السنوي هولي، والذي يحتفل به السكان الهندوس في الهند ونيبال وباكستان وغيرها. ويبشر المهرجان الهندوسي بنهاية فصل الشتاء، وانتصار الخير على الشر.