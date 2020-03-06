شاهد: الجميع يضع كمامة في كوريا الجنوبية حتى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة

ترأس رئيس الوزراء الكوري الجنوبي الجمعة اجتماعا مع مسؤولين ووزاء لدراسة الوضع القائم في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد. وظهر تشونغ سي كيون خلال الإجتماع المنعقد في سيول وهو يرتدي الكمامة للوقاية من انتقال العدوى بين المشاركين. وشأنهم شأن سي كيون وضع المشاركون في الإجتماعات كمامات الوقاية طيلة مدة الإجتماع.

وتطرق رئيس الوزراء الكوري الجنوبي للإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 من ضمنها القيود المفروضة من طرف طوكيو على سفر مواطني كوريا الجنوبية إلى اليابان. ووصف تتشونغ سي كيون هذا الإجراءات بـ "المؤسفة للغاية".

وحث تشونغ سي كيون طوكيو على سحب التدابير "المفرطة وغير المعقولة" ضد المسافرين من كوريا الجنوبية، بعد أن أعلنت اليابان الخميس أنها ستفرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على جميع الزوار من الصين وكوريا الجنوبية قبل السماح لهم بالدخول إلى أراضيها.

وأضافت اليابان أنها ستقوم بإرسال المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية والصين، إلى منشأة حكومية للإخضاعهم للحجر الصحي ولن يُسمح لهم باستخدام وسائل النقل العام.