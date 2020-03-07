فيروس كورونا: عدد المصابين يتجاوز 100 ألف شخص و3500 وفاة على مستوى العالم

سجّلت الصين السبت 28 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي عدد الوفيّات إلى 3070 في البلاد، حسبما ذكرت لجنة الصحّة الوطنيّة.

وأضافت اللجنة أنّ عدد الإصابات الجديدة وصل إلى 99، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة لليوم الثالث على التوالي خارج مقاطعة هوباي التي تُعتبر بؤرة تفشّي الفيروس.

وتم الإبلاغ عن 25 حالة اصابة جديدة خارج مقاطعة هوباي التي لا تزال تخضع لحجر صحي في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس.

وبات وباء كوفيد-19 منتشراً في كل القارات باستثناء أنتاركتيكا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في العالم المئة ألف شخص بينهم أكثر من 3500 حالة وفاة في 92 دولة ومنطقة، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة قرابة الساعة 17,00 ت غ.

أول حالة في كوستاريكا

سجّلت كوستاريكا الجمعة أوّل إصابة بالفيروس تمّ تشخيصها لدى سائحة أمريكيّة كانت وصلت في الأوّل من آذار/مارس إلى هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وقال وزير الصحّة دانيال سالاس في مؤتمر صحفي إنّ المريضة البالغة من العمر 49 عامًا وُضِعت في "عزلة مشدّدة" داخل فندق في سان خوسيه مع زوجها الذي كان على اتّصالٍ في نيويورك بأشخاص يُعانون من كوفيد-19.

وأوضح الوزير أنّ "الرجل لم تظهر عليه أيّ أعراض، لكنَّ المرأة ظهرت عليها أعراض انفلونزا خفيفة وإسهال وآلام في البطن".

حالة أولى في كولومبيا

أعلنت وزارة الصحّة الكولومبيّة اكتشاف أوّل إصابة بكورونا الجمعة لدى مسافرة تبلغ من العمر 19 عامًا وصلت إلى بوغوتا آتية من ميلانو بإيطاليا.

وقالت الوزارة في بيان إنّ الشابّة التي لم يتم تحديد جنسيّتها "أظهرت أعراضا واستدعت الخدمات الصحّية التي أخذت عيّنات للتحليل. ثم أكّد المعهد الوطني للصحّة النتائج الإيجابيّة للفحوص".

وأشارت رئيسة بلدية بوغوتا كلوديا لوبيز على حسابها في تويتر إلى أنّ المسافرة تدرس في إيطاليا، المركز الرئيسي لتفشّي الفيروس في أوروبا، و"عادت" إلى بوغوتا في 26 شباط/فبراير.

وفي أمريكا اللاتينيّة، تمّ اكتشاف إصابات بالفيروس في كلّ من البرازيل والأرجنتين والمكسيك والبيرو وجمهوريّة الدومينيكان وتشيلي والإكوادور وكولومبيا، من دون أن تُسجّل هذه المنطقة وفيّات جرّاء الفيروس حتّى الآن.

الولايات المتحدة

تمّ تشخيص إصابات لدى 21 شخصًا على متن سفينة سياحيّة قبالة ساحل كاليفورنيا، بحسب ما أعلن الجمعة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي ينسّق جهود مكافحة الفيروس المستجدّ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بنس في مؤتمر صحفي بواشنطن إن عيّنات أُخذت الخميس من 46 شخصًا وإنّ 21 من بينهم "ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا".

سفينة غراند برنسيس أ ب

والمصابون هم 19 من أفراد الطاقم واثنين من ركاب سفينة "غراند برنسيس" التي كانت قطعت رحلتها بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب وعددهم 3533 ولدى بعض افراد الطاقم.

وبذلك يتخطى عدد المصابين في الولايات المتحدة 330 شخصاً و17 وفاة حتى الآن.