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شاهد: أبرز لقطات مصورة من حول العالم لهذا الأسبوع

شهدت مدينة بادن فيزا في إقليم بافاريا بجنوب ألمانيا إقامة بطولة استخدام الأسواط. وفوجئ منظمو البطولة هذا العام بالاهتمام الإعلامي الذي أحاط بها من وكالات إخبارية أجنبية كوكالة الأنباء الفرنسية.

وفي مدينة برشلونة الإسبانية، تسلق الفرنسي ألان روبير الملقب بـ"العنكبوت" مبنى طوله 145 متراً دون أي أدوات مساعدة للاعتراض على "الذعر العالمي" بسبب فيروس كورونا.

واحتفل الهنود بمهرجان هولي الهندوسي للألوان في جموع غفيرة تحدت مخاوف انتشار كورونا.

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