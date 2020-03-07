وول ستريت جورنال: السعودية ولي عهدها السابق وأميرين آخرين بتهمة الخيانة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية الجمعة أن السلطات السعودية اعتقلت ثلاثة أفراد من العائلة المالكة في مؤشر إلى تشديد ولي العهد القوي قبضته على السلطة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر لم تسمها أن الحرس الملكي اعتقل في وقت مبكر الجمعة الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود شقيق الملك سلمان وابن شقيق الملك الأمير محمد بن نايف من منزليهما بعد اتهامهما بالخيانة.

كما تحدثت صحيفة نيويورك تايمز بدورها عن هذه الاعتقالات، مضيفة أن أحد أشقاء الأمير محمد بن نايف، الأمير نواف بن نايف، اعتُقل أيضاً.

ولم ترد السلطات السعودية على الفور على طلب التعليق على هذه التقارير.

كانت المملكة شهدت حملة توقيفات كبرى في أيلول/سبتمبر 2017 بعد ثلاثة أشهر من تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، شملت كتاباً وأكاديميين.

ثم أوقفت السلطات عشرات الأمراء والسياسيين الحاليين والسابقين بتهم تتعلق بالفساد قبل أن تفرج عن غالبيتهم العظمى بعد التوصل إلى تسويات مالية.

وتأتي حملات التوقيف رغم التغييرات الاجتماعية في المملكة المحافظة والتي تعبّر عن رغبة في الانفتاح بعد عقود من التشدد.