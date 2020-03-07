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الضفة الغربية

شاهد: بيت لحم بلا سياح ورام الله تطهر كنيسة ومسجدا بعد تسجيل إصابات جديدة بكورونا

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بقلم:  يورونيوز
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عاملان من بلدية رام الله يطهران مسجداً وكنيسة في المدينة
عاملان من بلدية رام الله يطهران مسجداً وكنيسة في المدينة   -  
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Majdi Mohammed
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تابعت السلطتان الفلسطينية والإسرائيلية جهودهما في الضفة الغربية، تحديداً في بيت لحم، اليوم، السبت، بعدما تمّ التأكيد على 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأغلقت السلطات الطريق في محاولة لعزل بيت لحم عن بقية الأراضي، مجبرة بذلك السياح على المغادرة ومانعة الدخول على آخرين. وصوّرت وكالة أسوشييتد برس الأميركية كذلك خيماً طبية تمّ نصبها بالقرب من المدينة.

ولم تتوضح بعد أسباب نشر الخيم ولكن يقدر أنها نصبت لأهداف طبية.

أما في رام الله، فجالت فرق طبية مختصة في مسجد وكنيسة وعملت على تنظيف المعبدين عبر رشّ المواد المطهرة، على أن تتوسع العمليات في الأيام المقبلة ويتم تطهير مراكز أخرى بحسب مسؤول في بلدية رام الله.

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