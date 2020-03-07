شاهد: باراغواي تعتقل النجم البرازيلي رونالدينيو وشقيقه بتهمة التزوير

اعتقل نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينيو وشقيقه روبرتو دي أسيس موريرا الجمعة بطلب من المدعي العام في باراغواي لدخولهما البلد بوثائق مزورة.

وكان أطلق سراح رونالدينيو وشقيقه بعد تحقيقات أولية بشأن هذه القضية أجريت معهما صباح الجمعة واستمرت على مدى 7 ساعات، وخرج النجم البرازيلي بعدها من دون الإدلاء باي تصريح أمام عدد كبير من الصحفيين.

لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب عندما أصدرت النيابة العامة في باراغواي بعد ذلك بساعتين تغريدة على موقعها على تويتر تؤكد فيه الجمعة بأن "المدعي العام أصدر مذكرة اعتقال واتهم اللاعب رونالدينيو باستعمال بطاقة هوية مزورة وطالب بوضعه في السجن الاحتياطي".

وقالت مصادر في النيابة العامة لوكالة "فرانس برس" بان الشقيقين سيخضعان للتحقيق السبت.

وانتقد ادولفو مارين محامي رونالدينيو وشقيقه القرار الجديد للنيابة العامة وقال في هذا الصدد "لا نفهم على أي أساس تم اعتقالهما".

وكان المدعي العام فيديريكو دلفينو أوصى في بادىء الأمر بعدم ملاحقة رونالدينيو (39 عاما) وشقيقه "لكن بشرط الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها، وبهذه الحالة استعمال وثائق مزورة".

وقال دلفينو أمام وسائل الاعلام "لقد شرعنا في توجيه الاتهام لعدة اشخاص. قدم رونالدينيو وشقيقه معلومات ذات أهمية في التحقيق تتعلق باكتشاف عصابة لتزوير وثائق" ثم أخرجا من القضية.

وأضاف ان الشقيقين تصرفا "بحسن نية" في قضية تلقي وثائق الباراغواي المزوّرة.

وبحسب المحقق جيلبرتو فليتاس، فان رونالدينيو حصل على جواز السفر المزوّر من رجل الأعمال البرازيلي ويلمونديس سوزا ليرا الذي تعرض للإيقاف.

وقال المحامي مارين إن رونالدينيو أبلغ المدعي العام بالحصول على جواز السفر قبل شهر في البرازيل.

أ ب

وبحسب وزير الداخلية اوكليديس اسيفيدو الاربعاء، فإن الشرطة داهمت الفندق الذي يقيم فيه اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2005، في العاصمة أسونسيون حيث يروّج لكتاب، وعثرت على جواز سفر مزور صنع في العاصمة الباراغويانية قبل بضعة اشهر "نحن نحقق أيضاً في مسؤولية السلطات عن السماح لهما بدخول البلاد بوثائق مزورة".

وكانت محكمة برازيلية قد حرمت رونالدينيو من جواز سفره في نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2,5 مليون دولار أمريكي على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية في بورتو أليغري (جنوب) وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أحرز تقريباً كل الألقاب المتاحة له من كأس عالم، كوبا أميركا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.