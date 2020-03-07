فيديو: فنان بلجيكي-فرنسي يقدم عرضاً براقصين "من دون وجوه"

يرى الراقص والمخرج البلجيكي-الفرنسي داميان جاليه أن وجه الإنسان اليوم يعتبر في غاية الأهمية، ويعلل قائلاً إن الناس تمضي وقتها باتخاذ صور "السيلفي" ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي صور غالباً ما تبرز الوجه.
بقول مختصر، يرى جاليه أن الإنسان يقدم نفسه وهويته عبر وجهه في أكثرية الأحيان، وهذا ما يفعله الجميع، على سبيل المثال، عندما يرسلون سيرة ذاتية أو غيرها باحثين عن عمل.
وانطلاقاً من أهمية الوجه الإنساني، قرر جاليه أخفاءَه لإظهار أهمية الجسد في عريه. الاكتشاف كان مبهراً كما يظهر الفيديو أعلاه. فالناس "من دون رؤوس"، بحسب جاليه، يبدون أقرب أحياناً إلى المنحوتات.
ويضيف جاليه قائلاً "إن الحدود أو الفاصلة بين ما هو إنساني وغير إنساني تذوب ما إن ننزع عن الناس وجوهها، وأحب طرح هذا النوع من الاستفهام، خصوصاً حول ما يعرّف طبيعتنا الإنسانية، وما هو غير إنساني فينا".
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