الحكومة التركية تنشر فيديو يزعم أن جنديا يونانيا "فتح النار" على مهاجرين

قالت الحكومة التركية اليوم، إن جندياً يونانياً "أطلق النار" على مهاجرين بينما كانوا يحاولون العبور إلى أراضيها من الجانب التركي خلال ليل الجمعة-السبت.

وفي فيديو صُوّر قسم منه ليلاً ونشرته الحكومة التركية، تظهر مجموعة من المهاجرين وهم يحاولون الاقتراب وعبور البوابة الحدودية باتجاه اليونان، الأمر الذي تردّ عليه سلطات أثينا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

ويظهر الفيديو أيضاً عسكرياً يونانياً يرفع سلاحه ويطلق النار.

وتقول وكالة أسوشييتد برس التي نقلت الفيديو إنها لم تتمكن من التحقق من أصالته، بحيث لا يمكنها أن تتأكد من تاريخ تصويره أو مكان تصويره، وإنها ليست قادرة على التحقق من طبيعة الطلقات التي أطلقها العسكري.

وكانت السلطات التركية قالت سابقاً هذا الأسبوع أن مهاجراً قتل برصاص الشرطة اليونانية، الأمر الذي نفته أثينا مراراً.