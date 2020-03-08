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الصين

شاهد: تعليق عمل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في الصين لانخفاض عدد الحالات المصابة

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: تعليق عمل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في الصين لانخفاض عدد الحالات المصابة
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أوقفت مستشفى ووهان كيتنغ المؤقتة لعلاج مصابي فيروس كورونا في الصين عملها يوم السبت بعد شفاء غالبية المصابين بها.

وتعتبر المستشفى واحدة من أكبر المستشفيات التي أنشئت لعلاج المصابين في بؤرة الفيروس بمدينة ووهان.

وقال أحد الأطباء بالمستشفى: "أنا سعيد جداً وأشعر وكأنني فزت. من الرائع رؤية المرضى يخرجون من المستشفى يوم بعد يوم".

وقال مسؤولون صينيون إنه لن يتم إغلاق المستشفى بشكل نهائي حتى يتم القضاء على فيروس كورونا بشكل نهائي.

واحتضنت المستشفى أكثر من 1700 مريض منذ إنشائها يوم 7 فبراير – شباط شُفي منهم 868 شخصاً.

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