توفي رجل في الرابعة والستين من عمره في بوينس آيرس السبت بعد إصابته بكورونا، ليكون بذلك أول شخص يتوفى جراء الفيروس المستجد في أمريكا اللاتينية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن الرجل المتحدر من بوينس آيرس لديه تاريخ من امراض "السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الشعب الهوائية المزمن والفشل الكلوي".

ووفقًا للوزارة، كان الرجل عاد في 25 شباط/فبراير من رحلة إلى أوروبا وأوضح أنه بدأ يعاني من اولى الأعراض في 28 من الشهر نفسه. ولم تحدد الوزارة الدولة التي زارها.

والرجل الذي لم يتم كشف هويته نُقل إلى المستشفى بعدما استشار في 4 آذار/مارس طبيباً بسبب اصابته بالحمى والسعال والتهاب الحلق وفقًا للتفسيرات التي كان هو أعطاها بنفسه.

وتوجد في الأرجنتين ثماني إصابات بكورونا المستجد.

الصين

أعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة الصينيّة أنّ الفيروس أدّى الأحد الى وفاة 27 شخصا، ليصل إجمالي عدد الوفيّات في البلاد إلى 3097.

كما تمّ تشخيص 44 إصابة جديدة بكورونا، غالبيّتها سُجّلت في مقاطعة هوباي (وسط) التي انطلق منها الفيروس في كانون الأوّل/ديسمبر، بحسب المصدر نفسه.

وحدها ثلاث حالات إصابة جديدة سُجّلت خارج مقاطعة هوباي، كلّها مستوردة من الخارج.

واثنتان من هذه الحالات الثلاث تمّ تشخيصها في بكين لدى شخصين عائدين من إيطاليا وإسبانيا، حسبما ذكرت السلطات الصحية في العاصمة الصينية.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن التفشّي المتسارع للمرض "مثير جداً للقلق". وبالإجمال، طال الفيروس حتى الآن 94 بلداً وتسبب بوفاة 3500 شخص حول العالم.

الولايات المتحدة الأمريكية

تأكدت إصابة شخص حضر تجمّعا لكبرى الشخصيات السياسية المحافظة في الولايات المتحدة بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مسؤولون السبت.

ويعد "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" بين أكبر التجمّعات السنوية للسياسيين المحافظين إذ شارك الآلاف إلى جانب ترامب ونائبه في المؤتمر الذي جرى في 29 شباط/فبراير قرب واشنطن بينهم عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.

وقال "اتحاد المحافظين الأميركيين" "أجرى مستشفى في نيو جيرسي فحصا للشخص وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن النتيجة جاءت إيجابية" لجهة إصابته بالفيروس.

وتم عزل المريض الذي يحظى برعاية طبية في نيو جيرسي.

وأضاف البيان أن "هذا الحاضر (المصاب) لم يحتك بالرئيس أو نائب الرئيس ولم يحضر أي مناسبات في القاعة الرئيسية".

لكن رئيس اتحاد المحافظين الأميركيين مات شلاب قال لصحيفة "واشنطن بوست" إنه تفاعل مع الشخص المصاب خلال المؤتمر. ويذكر أن شلاب صافح ترامب على المسرح في آخر أيام المؤتمر، رغم أن التسلسل الزمني للأحداث غير واضح.

وأما ترامب، فلدى سؤاله عن قلقه بشأن احتمال اقتراب الفيروس من البيت الأبيض، فرد قائلا "لست قلقا على الإطلاق".

إيطاليا

أغلقت إيطاليا المتاحف والمسارح وصالات السينما وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد في مسعى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مرسوم وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الأحد.

وجاء في نص المرسوم الذي نشر على موقع الحكومة الإلكتروني أنه إلى جانب العزل الإجباري بحق 15 مليون شخص في أجزاء واسعة من شمال إيطاليا، أغلقت الحكومة من الأحد وحتى الثالث من نيسان/ابريل الملاهي الليلية وصالات الكازينو والألعاب وغيرها من الأماكن المشابهة في أنحاء البلاد.

لكن سيبقى من الممكن التردد إلى الأسواق أو إلى حانة أو مطعم، شرط احترام إبقاء مسافة متر على الأقل بين الزبائن.

وتضاف هذه الإجراءات غير المسبوقة إلى إغلاق المدارس والجامعات حتى منتصف آذار/مارس في أنحاء البلاد.

بلغاريا

اكتُشفت أول حالتي اصابة بفيروس كورونا في بلغاريا تم تشخيصهما لدى رجل يبلغ من العمر 27 عامًا وامرأة تبلغ 75 عامًا لم يسافرا إلى الخارج، بحسب ما أعلن السبت مدير مركز الأمراض المعدية تودور كانتاردجييف.

وقال كانتاردجييف خلال مؤتمر صحافي إنه تم التثبت من اصابة الشخصين بفيروس كورونا المستجد.

ويعيش الشاب في منطقة بليفين (شمالًا) والمرأة في غابروفو (وسط).

وأضاف كانتاردجييف أن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريضَين يخضعون للاختبار.

من جهته قال البروفيسور فنتسيسلاف موتافتشييسكي رئيس الوحدة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد إن المريضَين لم يكونا خارج البلاد ولم يكونا على اتصال بأشخاص سافروا إلى الخارج.

البحرين

ودعت وزارة الصحة البحرينية جميع المسافرين القادمين من دول إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً بالإضافة على تحديد موعد لفحصهم طبياً.

وزارة الصحة: تدعو القادمين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم وتسجيل موعد للفحص من خلال موقع وزارة الصحة أو الاتصال ب 444#معاً_ضد_الكورونا#فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) March 7, 2020

كذلك أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد أن السباق المقرر هذا الشهر سيقام من دون جمهور، على خلفية مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 80 شخصا في المملكة الخليجية.

وأفاد المنظمون في بيان الأحد إن القرار اتخذ بأن يقتصر السباق في 22 آذار/مارس، وهو المرحلة الثانية من بطولة العالم، على المشاركين فقط، وذلك "حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي" هذه الرياضة.

وسجلت البحرين أكثر من 80 إصابة بكورونا المستجد تعود لأشخاص زاروا إيران حيث توفي 145 شخصاً بسبب الفيروس.

وقرّرت المملكة في وقت سابق إغلاق المدارس والمؤسّسات التربوية الاخرى، ووقف الرحلات مع دبي التي يزورها ملايين الأشخاص سنوياً وكانت تسيّر رحلات مباشرة إلى طهران ومدن إيرانية أخرى قبل قرار تعليقها.