شاهد: البابا فرنسيس يقيم صلاة الأحد عبر الفيديو بسبب كورونا

أقام البابا فرنسيس صلاته الأسبوعية اليوم الأحد عبر الفيديو بعيداً عن شرفة الفاتيكان الشهيرة وذلك في إجراء يسعى للحد من التجمعات التي من الممكن أن تؤدي لزيادة انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

وتم بث فيديو على شاشة ضخمة في ساحة القديس بطرس للبابا أثناء تلاوته الصلوات بمكتبة الفاتيكان إلا انه لم يدلي بأي تعليقات من نافذته كما هو معتاد.

وعادة ما يجتمع ما يصل في بعض الأحيان إلى 40 ألف من المخلصين الكاثوليك في ساحة القديس بطرس لحضور صلاة البابا الأسبوعية.

وبالرغم من إذاعة الصلاة عبر الفيديو إلا أن ذلك لم يمنع بضعة آلاف من التواجد بالساحة اليوم.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا أكثر من 5800 شخص وأدى إلى 233 حالة وفاة حتى الآن.