شاهد: مئات المصريين يحتشدون أمام مقر وزارة الصحة وعيونهم على دول الخليج

احتشد المئات أمام مقر وزارة الصحة المصرية اليوم، الأحد، في القاهرة، مطالبين بالخضوع لاختبار طبي، هادفين إلى الحصول على شهادة تؤكد عدم إصابتهم بفيروس كوفيد-19 (كورونا الجديد).

ويأتي تجمع اليوم بعدما فرضت دول خليجية الحصول على الشهادة الطبية المذكورة من أجل منح تأشيرة للراغبين في الدخول إلى أراضيها.

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أعلنت في مؤتمر صحافي أمس، السبت، أن مصر سجّلت 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة في النيل وتحديداً في الأقصر جنوب البلاد.

وبلغ عدد الإصابات في مصر 48 حالة، مع الذكر بأن حالة وحيدة تماثلت للشفاء الكامل.

وبحسب تقرير رسمي نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العام 2017، يعيش نحو 9.5 مليون مصري في البلدان العربية.

وتستقبل المملكة العربية السعودية وحدها نحو 3 ملايين عامل وموظف، والإمارات نحو 765 ألف عامل وموظف، والكويت نصف مليون وقطر 230 ألف عامل وموظف من الجنسية المصرية.