شاهد: إلقاء القبض على العشرات في مظاهرة نسوية في قيرغيزستان

تدخلت الشرطة في عاصمة قيرغيزستان بيشكيك اليوم الأحد لتفريق مظاهرة نسوية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وتم احتجاز العشرات من المتظاهرات ومصادرة لافتاتهن التي نادت بوضع حد للعنف ضد المرأة.

وقال مسؤول شرطي إنه ألقي القبض على المتظاهرات لحمايتهن بعد اشتباكهن مع رجال ملثمين خلال المسيرة.

وأضاف بأنه تم الإفراج عن جميع المتظاهرات بعد ساعات من احتجازهن إلا أن بعضهن قد يواجه غرامة بسبب مقاومة السلطات.

وكانت السلطات قد حظرت الأسبوع الماضي إقامة المظاهرات في العاصمة حتى يوليو – تموز القادم بسبب فيروس كورونا إلا أنها عادت ورفعت الحظر لاحقاً.