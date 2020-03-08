شاهد: طيران الإمارات تخصص طاقماً لتعقيم أي طائرة يشتبه بنقلها مصاباً بكورونا

تحاول شركات الخطوط الجوية للطيران في الشرق الأوسط اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ضدّ فيروس كوفيد-19 (كورونا) وذلك في محاولة منها لطمأنة المسافرين.

واتخذت شركة "طيران الإمارات"، التي تتخذ من دبي في الإمارات مقراً لها، إجراءات احترازية خاصة لتعقيم أسطولها الجوي. وتقول الشركة إن كلّ طائرة يشتبه بأنها نقلت مصاباً، تخضع لعملية تنظيف وتعقيم تتطلب 8 ساعات.

وألحق كوفيد-19 أضراراً مادية جسيمة بقطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط حتى الآن، إذ بلغت خسائره حوالي 100 مليون دولار.

وتعتبر دبي أحد أنشط وأكبر مراكز العالم التجارية، وتعدّ وجهة سفر أساسية، كما أنها تعتمد على السياحة بشكل كبير. وسجّلت وزارة الصحة في الإمارات 45 إصابة بالفيروس.