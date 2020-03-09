شاهد: ناشطات حركة "فيمن" يتظاهرن عاريات الصدر في فرنسا

احتفلت ناشطات حركة "فيمن" النسوية اليوم الأحد باليوم العالمي للمرأة بوقفة للتوعية بحقوق النساء وهن عاريات الصدر في العاصمة الفرنسية باريس. ووقفت حوالي 40 ناشطة في البرد القارس بساحة الكونكورد حاملين لافتات ومرددين شعارات تطالب بمنح المزيد من الحقوق للمرأة. ووصفت الناشطات فيروس كورونا المنتشر في جميع ارجاء العالم حاليا بـ"الوباء الأبوي" قبل ان تتدخل الشرطة لتفريق المظاهرة.