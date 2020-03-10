اختبار عبر الانترنت يقيم درجة احتمال الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19

أحدث مركز الطب العام والصحة العمومية في مدينة لوزان السويسرية موقعا للانترنت، يمكن لكل واحد منا أن يعتمده في أن يقيم درجة مخاطر العدوى المحتملة بفيروس كوفيد-19 التي ربما يتعرض لها.

ويقترح هذا الموقع الذي يحمل اسم "كورونا تشيك" نموذج أسئلة للعموم، وأخرى لفائدة المهنيين في قطاع الصحة. ويمكن الاستجواب الموجه إلى العموم من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة أن يعرف الواحد منا درجة الخطورة التي تحيط به.

فإذا كنت تعاني من عدوى على مستوى الجهاز التنفسي مثلا، دون أن تكون سافرت إلى منطقة ظهر فيها فيروس كوفيد-19، أو التقيت بأحد الأشخاص الذين أكد أحد المخابر إصابته، فإن النظام المطروح يقدم لك النتيجة التالية: "لا يشتبه في إصابة بفيروس كورونا".

CORONACHECK d'Unisanté - Centre universitaire de médecine générale et santé publique - Lausanne Un site d'information bien présenté Publiée par Jean R Hertzschuch sur Lundi 9 mars 2020

إلى العموم

وينصح موقع "كورونا تشيك" العموم بما يلي:

*علامات فيروس كوفيد-19 مشابهة لنزلة البرد الموسمية (انفلونزا)، ومن المرجح جدا في موسم الانفلونزا أن تكون مصابا بنزلة برد، لذلك ينصح بالبقاء في البيت، وإذا تعكرت حالتك الصحية قم ياستدعاء الطبيب.

*تجنب إلى أبعد حد ممكن التوجه لاستشارة طبيب أو مركز استعجالي بشكل مفاجئ، قبل الإعلام المسبق.

* احترم كل ما يتعلق بالشروط الصحية.

إلى المهنيين في قطاع الصحة

أما بالنسبة إلى موظفي قطاع الصحة، فإن موقع "كورونا تشيك" يقترخ وسيلة لهؤلاء المهنيين تتمثل في توجيهات وجملة من الروابط، تمكن الأطباء من معرفة مدى استجابة مرضاهم لمقاييس "الحالات المشتبه" فيها.