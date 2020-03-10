اختبارات على حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية في ميناء مرسيليا

تم إجراء اختبارات على حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" على متن سفينة سياحية في ميناء مرسيليا الفرنسية الثلاثاء،حسب ما ما أعلنته السلطات الفرنسية. وصرحت محافظة مرسيليا لوكالة فرانس برس "لقد غادر شخصان صباح الثلاثاء لإجراء "الفحوصات" في المستشفى".

وقال ميناء مرسيليا لوكالة فرانس برس "الاختبارات جارية، ننتظر فقط الضوء الأخضر من وكالة الصحة الإقليمية لتتمكن السفينة من الرسو".

السفينة إيداسول Aidasol القادمة من ميناء فالنسيا الإسباني يمكنها نقل 2000 شخص حسب الموقع الإلكتروني لشركة إيدا Aida.

ويتطلب من كل قبطان "الإبلاغ عن أي شخص مريض على متن سفينته" لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجُمدت العديد من السفن السياحية منذ بداية انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم بسبب الاشتباه في حالات إصابة بفيروس كورونا.

وتم تسجيل أكثر من 1400 إصابة بفيروس كورونا ووفاة حوالي30 شخصا في فرنسا.