شاهد: رئيس الوزراء الهولندي يدعو المواطنين "تجنب المصافحة" ويصافح بعدها ضيفه

دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مركز مكافحة الأمراض المعدية بالمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة فان ديسل، المواطنين الهولنديين إلى "التوقف عن المصافحة" لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19". وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي قام رئيس الوزراء بمصافحة ضيفه.

وقام فان ديسل بتذكير رئيس الوزاء بالخطأ الذي ارتكبه ليعتذر بعدها روته.

وقال روته خلال المؤتمر الصحفي" من الآن فصاعدا سنتوقف عن المصافحة". وأضاف "يمكنكم المصافحة بهزة القدم أو كيفما شئتم، لكن من اليوم سنتوقف عن المصافحة".

وبعد انتهاء المؤتمر صافح روته يد ديسل، الذي أشار بسرعة إلى خطأ رئيس الوزراء، وقال مارك" آسف... آسف لا يمكننا القيام بذلك بعد الآن".

وأسفر فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" عن إصابة 321 شخصا ووفاة 3 في هولندا.