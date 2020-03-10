المحكمة المركزية في القدس ترفض طلب نتنياهو تأجيل البدء بمحاكمته

رفضت محكمة إسرائيلية الثلاثاء طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تاجيل بدء محاكمته بتهم الفساد وابقت في قرار أصدرته الموعد المقرر الأسبوع المقبل.

وقالت المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة التي ستتم محاكمة نتانياهو أمامها إن الجلسة المقبلة مخصصة لتلاوة "التهم فقط".

وكان محامو نتنياهو طلبوا الإثنين من المحكمة تأجيل محاكمته بتهم الفساد المقررة في 17 آذار/مارس لمدة 45 يوما.

وجاء في رسالة بعث بها المحامون إلى المحكمة المركزية في القدس أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء "لم يحصل على الوثائق المتعلقة بالتحقيق".

لكن المحكمة قالت في قرارها الذي اطلعت فرانس برس على نسخة منه إن "الرد على اتهامات المتهم غير مطلوب في هذه المرحلة، لذلك لا توجد أسباب كافية لتبرير التاجيل".

وتبدأ محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد أسبوعين من الانتخابات التي فاز فيها حزب الليكود الذي يتزعمه.

وتأتي المحاكمة في اوج محاولة نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف ومن المتدينين المتشددين تشكيل حكومة في ظل معارضة شرسة، وخصوصا أنه لم يستطع الحصول على 61 مقعدا من اصل 120 مقعدا في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي حال طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من نتنياهو تشكيل الحكومة فستكون المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس للحكومة وهو يتولى منصبه.

ووجه المدعي العام الإسرائيلي لنتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، في ثلاث قضايا منفصلة ينفيها رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يحاول معارضو نتنياهو إقرار مشروع قانون يحظر على الشخص المتهم تشكيل حكومة جديدة.