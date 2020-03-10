عاجل
This content is not available in your region

فرنسا

ماكرون يحذّر أن فرنسا لا تزال "في بداية" تفشي كورونا الجديد

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ب
euronews_icons_loading
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحيي الطاقم الطبي أثناء مغادرته خدمات الطوارئ، بعد زيارة ركزت على تفشي فيروس كورونا 10/02/2020
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحيي الطاقم الطبي أثناء مغادرته خدمات الطوارئ، بعد زيارة ركزت على تفشي فيروس كورونا 10/02/2020   -  
حقوق النشر
أ ب
حجم النص Aa Aa

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، من أن فرنسا لا تزال "في بداية" تفشي فيروس كورونا الجديد، كوفيد-19"، الذي أسفر عن وفاة 25 شخصا في البلاد وأصاب أكثر من 1400.

وقال عقب زيارته لخدمة الإسعاف في باريس "لا زلنا في بداية هذا الوباء"، داعيا الفرنسيين لتجنّب الذعر، مشددا على أن السلطات "منظّمة ومتأهّبة" لمواجهة الأزمة.

وأضاف الرئيس ماكرون، الذي رافقه وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران ومدير الإسعاف في باريس بيير كارلي، بأن "85% من الذين ثبتت إصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، سيكونون بخير وسيتخلصون من الفيروس، داعياً الشعب الفرنسي إلى التحلي بـ"قدر كبير من الهدوء".

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox