ماكرون يحذّر أن فرنسا لا تزال "في بداية" تفشي كورونا الجديد

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، من أن فرنسا لا تزال "في بداية" تفشي فيروس كورونا الجديد، كوفيد-19"، الذي أسفر عن وفاة 25 شخصا في البلاد وأصاب أكثر من 1400.

وقال عقب زيارته لخدمة الإسعاف في باريس "لا زلنا في بداية هذا الوباء"، داعيا الفرنسيين لتجنّب الذعر، مشددا على أن السلطات "منظّمة ومتأهّبة" لمواجهة الأزمة.

وأضاف الرئيس ماكرون، الذي رافقه وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران ومدير الإسعاف في باريس بيير كارلي، بأن "85% من الذين ثبتت إصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، سيكونون بخير وسيتخلصون من الفيروس، داعياً الشعب الفرنسي إلى التحلي بـ"قدر كبير من الهدوء".