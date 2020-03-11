مقتل جنديين أميركيين في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي في العراق

قال مسؤول أميركي إن جنديين أميركيين قتلا بهجوم صاروخي نفذ اليوم على قاعدة التاجي في العراق التي تأوي جنوداً أميركيين. وأضاف المسؤول أن عشرة أشخاص جرحوا في الهجوم، بحسب ما قالته وكالة أسوشييتد برس الأميركية.

وقالت تقارير إن هناك قتيلاً ثالثاً تابعاً للجيش البريطاني غير أن وزارة الدفاع البريطانية لم تؤكد الخبر مضيفة أنها تتابع المسألة وتحقق في مصداقيته.

وكانت القيادة العسكرية العراقية قالت سابقاً إن عشرة صواريخ سقطت على قاعدة عسكرية عراقية تضم جنوداً أمريكيين قرب بغداد الأربعاء.

وهو الهجوم الثاني والعشرون على المصالح الأمريكية في العراق منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر.

وبحسب الجيش فإن هذا الهجوم على قاعدة التاجي لم يخلف ضحايا أو أضراراً ، إلا أن الهجمات الصاروخية على الجنود أو الدبلوماسيين أو المنشآت الأمريكية في العراق قد تسببت بالفعل في مقتل متعاقد أمريكي وجندي عراقي.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة الموالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات.