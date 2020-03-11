حظر استعمال "أكياس البلاستيك" في أبوظبي بداية عام 2021

أعلنت أبوظبي نيتها حظر الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في 2021، وذلك عبر اعتماد "سياسة" لم يتضح على الفور ما إذا كانت ستكون عبارة عن قانون ملزم.

وقالت هيئة البيئة الحكومية في أبوظبي إنّها أطلقت "سياسة لخفض استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تدريجياً وصولاً إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة عام 2021".

وأضافت في بيان نشره حساب المكتب الاعلامي لحكومة العاصمة الإماراتية في تويتر الثلاثاء ان السياسة تقوم على استبدال الأكياس البلاستيكية "بالأكياس متعددة الاستخدامات وفرض رسوم على المواد البلاستيكية الأخرى ذات البدائل".

وغالبا ما تعمل الإمارات المنتجة للنفط على إبراز صورتها كبلد صديق للبيئة.

وفي حزيران/يونيو الماضي، تعهّدت مطارات دبي بحظر استخدام البلاستيك المعد للاستخدام لمرة واحدة في الساحات المخصصة للمستهلكين في أكثر المطارات الدولية ازدحاما على مستوى العالم بدءا من الأول من كانون الثاني/يناير 2020.

ولم يطبّق القرار بشكل كامل بعد.

وتشجّع المتاجر الغذائية الكبرى في دبي زبائنها على استخدام الاكياس التي تستخدم لأكثر من مرة، عبر لوحات إعلانية وتخصيص صفوف لمستخدمي تلك الأكياس الصديقة للبيئة.

وأعلنت العديد من المدن حول العالم نيتها حظر استخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية. وخطوة أبوظبي هي الاولى من نوعها في منطقة الخليج.

لكن على الرغم من ذلك، توقّع تقرير "أطلس البلاستيك" الذي أصدرته هذا الشهر مؤسسة هنريتش بول القريبة من حزب الخضر الألماني أن ينتج في العام 2025 أكثر من 600 مليون طن من المواد البلاستيكية مقابل 438 مليونا أنتجت في العام 2017.

وتشكل قطع البلاستيك الأحادية الاستخدام 70 % من نفايات البلاستيك التي تلوث البحار والمحيطات. وينفق أو يصاب سنويا مليون طير وأكثر من مئة ألف حيوان ثديي بحري بعد أن تعلق بقطع البلاستيك أو من خلال ابتلاعها عبر سلسلة الغذاء.