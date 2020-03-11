إردوغان: المعاملة اليونانية للاجئين "لا تختلف عن النازيين"

انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، السلطات اليونانية سوء معاملتها للاجئين والمهاجرين، الذين هربوا من الحرب الدائرة في سوريا، مشددا على أن المعاملة اليونانية للاجئين "لا تختلف عن النازيين".

وأضاف إردوغان "لا يوجد فرق بين ما فعله النازيون وهذه الصور من الحدود اليونانية".

وأعلن أنه سيبقي حدود تركيا مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا، إلى أن يلبي الاتحاد الأوروبي كافة مطالبهم.

وقال في خطاب متلفز "سنواصل الإجراءات القائمة على الحدود إلى أن تتم تلبية كافة توقعات تركيا، ومنها حرية التنقل وتحديث الاتحاد الجمركي والمساعدة المالية، بشكل ملموس".

انتهاكات سورية

من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي أن اتفاق وقف إطلاق النار الروسي-التركي في إدلب بشمال غرب سوريا "بدأ يتعرض لانتهاكات"، وحض موسكو على "اتخاذ إجراءات" لوقفها.

وقال اردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة "حتى لو كانت حوادث محدودة، فإن وقف إطلاق النار بدأ يُنتهك. نحن نشاطر هذه التطورات مع روسيا ونتوقع أن يتم اتخاذ اجراءات".