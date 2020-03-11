فرنسا: محكمة الاستئناف توافق على تسليم مهندس إيراني إلى واشنطن

أقرت محكمة استئناف فرنسية هذا الأربعاء تسليم جلال روح الله نجاد، وهو مهندس إيراني محتجز في فرنسا منذ فبراير-شباط لعام 2019 إلى الولايات المتحدة.

وتتطلب عملية تسليم جلال روح الله نجاد، الذي تتهمه واشنطن بمحاولة إدخال معدات تكنولوجية إلى إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مرسوما من رئيس الوزراء.

وكان القضاء الفرنسي قد وافق على تسليم المهندس الإيراني، الذي يبلغ من العمر 41 عاما بعد اشتباه قضاة فيدراليين في الولايات المتحدة بمسؤوليته عن محاولة تصدير أنظمة صناعية تعمل بالأشعة ومنظومة مضادة للطائرات المسيرة إلى إيران.