القضاء الأمريكي يدين "وحش هوليوود" هارفي واينستين ويحكم عليه بالسجن 23 عاماً

حكم قاض في مانهاتن (نيويورك) اليوم، الأربعاء، على المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين المدان بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي، بالسجن 23 عاماً.

وتعتبر العقوبة قاسية بالنظر خصوصاً إلى عمر واينستين البالغ 67 عاماً.

والحكم الذي تلاه القاضي جيمس بورك قريب من العقوبة القصوى المحدّدة بـ29 عاماً. وقد دين المنتج السينمائي النافذ سابقا، بالتهمتين في 24 شباط/فبراير.

وقد دين المنتج السينمائي النافذ سابقا، بالتهمتين في 24 شباط/فبراير.

وقالت دونا رتونو محامية دفاع هارفي واينستين " صباح الخير، ذلك الحكم الذي صدر قبل لحظات كان سيئا وقذرا. هناك مجرمين سوف يخرجون من السجن قبل انتهاء مدة حكم هارفي".

وقال سي فانس المدعي العام في نيويورك "أرسل القاضي اليوم رسالة مفادها أن هذا النوع من السلوك أمر يجب على أي مجرم محتمل أخذه بعين الاعتبار. من الواضح أن القاضي أخذ الأمر على محمل الجد وهو بالضبط ما نعتقد أنه كان ينبغي أن يكون.. نحن ممتنون"

وتم نقل واينستين إلى قاعة المحاكمة على كرسي متحرك.

وبموجب قانون نيويورك، يتعين على واينستين تقديم التماساً بالاستئناف في غضون 30 يوماً وتقديم حجج مقنعة عن سبب الطعن في الإدانة أو الحكم المعروف باسم "موجز الاستئناف" في غضون 120 يوماً.