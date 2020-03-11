واشنطن تستضيف أحد أكبر الاجتماعات الدبلوماسية الدولية افتراضيا

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنّ اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المقرّر هذا الشهر في بتسبرغ سيعقد عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية مورغن أورتيغاس "انطلاقاً من الحذر الشديد، قرّرت الولايات المتحدة استضافة اجتماع مجموعة السبع الوزاري المقبل بواسطة الفيديو بدلاً من الحضور إلى بتسبرغ".

وكان من المقرر أن يجري الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء الديمقراطيات الصناعية السبع الكبرى وهي بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان والولايات المتحدة في يوميْ الرابع والخامس والعشرين من آذار/مارس في بتسبرغ.

ويُرجّح أن تتناول المحادثات عدداً من الأزمات ومن بينها أزمة فيروس كورونا، كما ستحدّد أجندة قمّة مجموعة السبع المقرّرة في حزيران/يونيو قرب واشنطن.

وقالت أورتيغاس إنّ وزارة الخارجية تأمل في عقد اجتماع مستقبلي في بتسبرغ.

وتقع بتسبرغ، وهي بلدة كانت تشتهر تاريخياً بالفولاذ وتحوّلت إلى صناعة التكنولوجيا، في ولاية بنسلفانيا، كما استضافت قمة مجموعة العشرين في 2009.