ساندرز يعلن استمراره في السباق الديمقراطي ونيته هزيمة ترامب بأي ثمن

أعلن بيرني ساندرز الأربعاء أنّه باقٍ في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى انتخابات الرئاسة الأميركية على الرّغم من سلسلة الهزائم الشديدة التي ألحقها به منافسه جو بايدن، مؤكّداً أنّه يعتزم "فعل كلّ شيء" لهزيمة دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي كلمة مقتضبة مليئة بالحماس بثّها التلفزيون مباشرة، أوضح ساندرز أنّ أولويته الرئيسية هي هزيمة ترامب "الخطير"، معترفاً في الوقت نفسه بأنّ العديد من الديمقراطيين يعتقدون أنّه أقلّ حظاً من بايدن.

ومني ساندرز بهزائم ثقيلة في الانتخابات التمهيدية في أرجاء البلاد الثلاثاء.

وتزايدت التكهنات بأنه قد يستجيب لدعوات النشطاء الديمقراطيين ويتخلّى عن ترشيحه، مانحاً بذلك فرصة لبايدن للتركيز على حملته ضدّ ترامب.

لكن ساندرز خرج عن صمته ليقول إنه رغم هزائمه، فهو باقٍ في السباق ويستعدّ لأول مناظرة له مع صديقه بايدن.

وقال السناتور المستقلّ البالغ من العمر 78 عاماً خلال مؤتمر صحافي في مدينته برلينغتون بولاية فيرمونت إنّه يتطلّع إلى المشاركة في المناظرة التلفزيونية المقرّرة بينه وبين بايدن مساء الأحد.

وقال إنّ هذه المناظرة التي سيتقابل فيها للمرة الأولى مع نائب الرئيس السابق "ستكون مناسبة للأميركيين لمعرفة من هو الأفضل" لهزيمة الرئيس الجمهوري.

ويخشى الحزب الديمقراطي أن تؤدّي طروحات ساندرز اليسارية إلى إبعاد الناخبين الوسطيين.