فيروس كورونا: ترامب يتوجه بكلمة للأميركيين مساء اليوم ويهاجم الديمقراطيين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنّه سيعلن مساء الأربعاء سلسلة إجراءات لمواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ. وقال ترامب خلال لقائه في البيت الأبيض وفداً من رؤساء كبار المصارف الأميركية "سأدلي بتصريح في وقت لاحق هذا المساء بشأن ما قرّرت فعله".

وأوضح أنه سيدلي بتصريحه في تمام التاسعة مساء (التوقيت الشرقي - أي الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش). ولدى سؤاله عمّا إذا كان سيتطرّق إلى الشقّ الاقتصادي أو الصحّي للوباء قال ترامب إنه سيتطرّق إلى "الشقّين".

وقبل قليل على تويتر قائلاً إنه سيتوجه بخطاب إلى الأمة الليلة عند التاسعة بالتوقيت المحلي الشرقي.

وأشاد ترامب بالنظام الصحي الأمريكي بسلسلة تغريدات، شاكراً المسؤولين الحكوميين على جهودهم، ومعتبراً أن الولايات المتحدة لديها أعظم نظام صحي وأفضل الخبراء والعلماء والأطباء في العالم.

وكان ترامب أعلن الإثنين أنه سيعقد مؤتمرا صحافياً الثلاثاء للإعلان عن تدابير لتخفيف تداعيات تفشّي الفيروس على الاقتصاد الأميركي، لكن المؤتمر لم يعقد.

وكان وزير الخزانة ستيفن منوتشين أعلن الأربعاء أنّ الإدارة الأميركية تعمل "على مدار الساعة" لوضع خطة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وأكّد منوتشين أنّ وضع هذه الخطة "يمثّل أولوية للرئيس" الأميركي، وذلك عقب انتهاء لقاء أجراه في الكابيتول (مقرّ الكونغرس) مع رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل.

وكان ترامب قال هاجم الديمقراطيين في تغريدة قائلاً إن "يجب أن يقول أحدهم للديمقراطيين في الكونغرس أن فيروس كورونا لا يأبه لأي حزب تنتمي، يجب علينا حماية كل الأمريكيين".

والثلاثاء تخطى عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الألف بحسب جامعة جون هوبكنز، كما بلغ عدد الوفيات 31 حالة بحسب المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض.