صيادون غير شرعيين يقتلون آخر زرافة بيضاء في كينيا

قتل صيادون غير شرعيين الزرافة البيضاء الأخيرة في كينيا مع صغيرها في محمية في شرق البلاد، وفق ما أعلنت جمعية محلية الثلاثاء، علما أنه لم يتم الإبلاغ عن مشاهدة هذه الحيوانات النادرة جداً في أي بلد آخر في العالم.

وقالت جمعية " إشاكبيني هيرولا" المحلية التي تدير المحمية، إنه تم العثور على جيفتَي الزرافتين البيضاوين "هيكلين عظميين بعدما قتلهما صيادون غير شرعيين" في محمية في غاريسا في شرق كينيا.

وأضافت الجمعية، في بيان لها "بعد نفوق الزرافتين اللتين تستمدان لونهما من تصبغ نادر للغاية، لم يبقَ إلا ذكر زرافة بيضاء وهو صغير (آخر) للزرافة التي قتلها الصيادون".

وقال مدير الجمعية محمد أحمد النور "نحن المجتمع الوحيد في العالم الذي يعمل على الحفاظ على الزرافة البيضاء".

وأضاف "هذه الجريمة ضربة في وجه التدابير التي اتخذها المجتمع للحفاظ على الأنواع النادرة من الحيوانات ودعوة إلى اليقظة من أجل الدعم المستمر لجهود الحماية".

وأثارت هذه الزرافة البيضاء اهتماماً كبيراً في العام 2017، عندما شوهدت للمرة الأولى في المحمية الكينية وهي تضع الصغيرين. وتعاني الزرافات البيضاء من حالة وراثية تسمى "الابيضاض"، ناتجة عن نقص الخلايا الصبغية وهي شائعة خصوصاً لدى بعض النمور البيضاء.