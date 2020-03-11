شاهد: "كلبة عبقرية" تميز 100 لعبة

تستطيع الكلبة "العبقرية" ويسكي، التي تنحدر من سلالة "بوردو كولي" أن تتعرف على إسم كل ألعابها التي يصل عددها قرابة الـ100 لعبة.

وحظت ويسكي البالغة من العمر ست سنوات والمتواجدة في مدينة برغن النرويجية، باهتمام واسع بعد أن قامت الباحثة الإيطالية كلوديا فوجازا ببحث علمي عن مواهبها الخاصة. وتم نشر نتائج هذا البحث في مجلة علمية، الأمر الذي أدى إلى شهرة "ويسكي"، وظهورها في وسائل إعلام عالمية.

وعندما قامت قناة "تي في 2" بزيارة "ويسكي" في البيت الذي تقيم فيه مع مالكها "هيلج سفيلا"، كانت قناة تلفزيونية ألمانية موجودة أيضا. ويؤكد هيلج أن هناك العديد من الكلاب يمتلكون "ذكاء خارقا".

وقال هليج "عندما كان عمر ويسكي ثمانية أسابيع، اشتريت لها لعبة (فأر) وكرة صغيرة، ثم رميت الفأر على الأرض وقلت لويسكي: أحضري اللعبة فأحضرتها، وبعد وقت صغير فهمت ما يجب القيام به".

وأضاف سفيلا "إنها متعة كبيرة وغريبة نوعا ما عند رؤية صورتي أنا وويسكي في صحيفة صينية. لم أعتقد أبدا أن هذا سيحدث".

وتم تصنيف سلالة "بوردر كولي" سنة 1983 كأحد أفضل أنواع كلاب بفضل شخصيتهم المرحة وذكائهم ونشاطهم.