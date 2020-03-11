شاهد: مشجعو باريس سان جيرمان يتحدون كورونا خارج ملعب "بارك ديه برانس"

توجه مشجعو نادي باريس سان جيرمان إلى ملعب "بارك ديه برانس" الأربعاء وهم يرتدون بزات واقية ويلوحون بالأعلام ويطلقون الألعاب النارية، في تحد لقرار السلطات الفرنسية إقامة لقاء باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند الألماني فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا الأربعاء دون جمهور.

وكانت السلطات قد أعلنت منعها للتجمعات التي تزيد عن 1000 شخص، في إجراء يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا الذي تجاوز عدد مصابيه في البلاد الألفي شخص حتى مساء الأربعاء.

ورغم منع حضور المباراة إلا أن السلطات سمحت للمشجعين بالتجمع أمام الملعب.

يذكر أخيراً أن باريس سان جيرمان فاز بنتيجة 2-0 وضمن بطاقة تأهله إلى ربع النهائي وهي المرة الأولى منذ 2016.