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موناكو

شاهد: كيف تفوز بلوحة زيتية بملايين اليورو للرسام بيكاسو مقابل 100 يورو فقط؟

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بقلم:  Sami Fradi
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مسابقة خيرية لاختيار من سيفوز بلوحة بيكاسو مقابل 100 يورو في فرنسا
مسابقة خيرية لاختيار من سيفوز بلوحة بيكاسو مقابل 100 يورو في فرنسا   -   حقوق النشر  AP Photo/John Leicester
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بورقة يانصيب قيمتها 100 يورو، سيتسنى لصاحب الحظ السعيد أن يفوز بلوحة الفنان العالمي بابلو بيكاسو الزيتية: "طبيعة صامتة"، التي يتراوح ثمنها بين مليونين و3 ملايين يورو.

ويملك اللوحة حاليا الملياردير ديفيد ناهماد وهو من موناكو، ومهتم بجمع تحف بيكاسو الفنية التي يصل عددها لديه إلى 300 لوحة. وتعرض لوحة "طبيعة صامتة" الآن في متحف في العاصمة الفرنسية باريس. وسوف تحول إيرادات اليانصيب المنتظرة نهاية الشهر الحالي، إلى جمعية خيرية هدفها جلب الماء الصالح للشرب إلى المجتمعات الإفريقية المحلية.

ويعد هذا اليانصيب الثاني من نوعه، فقد نظم اليانصيب الأول سنة 2013، وفاز به شاب هو مدير مشاريع يبلغ من العمر 25 سنة من بنسلفانيا، وكانت الإيرادات بلغت حينها 5 ملايين يورو، وقد خصصت لعمل خيري.

ويعتزم منظمو اليانصيب الخاص بلوحة بيكاسو أن يبيعوا 200 ألف تذكرة، لجمع 20 مليون يورو، وهم يراهنون لا على قيمة أعمال الفنان فحسب، بل وعلى شهرته العالمية أيضا.

وينتظر أن تخصص المداخيل التي ستديرها منظمة غير حكومية، لتوفير الماء الصالح للشرب، وتشييد حمامات ودورات مياه لنحو 200 ألف شخص في ثلاث دول إفريقية، هي الكامرون والمغرب ومدغشقر.

وتقول الناقدة آرابيل ويل ماهديف، إن لوحة الطبيعة الصامتة أنجزت في زمن مهم من حياة بيكاسو الفنية سنة 1921، عندما كان يمر بمرحلة انتقالية من النمط التكعيبي، إلى الكلاسيكية الجديدة.

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