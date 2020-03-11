شاهد: الشرطة الفنزويلية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة ضد مادورو

شارك عشرات الأشخاص يوم الثلاثاء في مظاهرة ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو دعا إليها المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، في كراكاس. المتظاهرون كانوا في طريقهم إلى مقر الجمعية الوطنية في وسط العاصمة، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ومنعهم من التقدم. وحاول غوايدو أيضا التحاور مع رجال الشرطة إلا أنهم أطلقوا الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
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