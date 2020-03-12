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مصر

مصر: 13 جريحاً في تصادم قطارين بالقاهرة

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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مصر: 13 جريحاً في تصادم قطارين بالقاهرة
حقوق النشر  أ ف ب
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أصيب 13 شخصاً بجروح الخميس في تصادم قطارين من الخلف في القاهرة بين محطتي إمبابة (جنوب) ورمسيس (وسط العاصمة)، بحسب ما أعلنت وزراة الصحّة المصرية.

وقال المتحدّث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إنّ "17 سيارة إسعاف انتقلت إلى موقع الحادث ونقلت 13 مصاباً" إلى المستشفيات.

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر بعد وقوع الحادث بقليل "إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية (في مصر) نظراً لسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على أرواح الركاب".

وأوضحت الهيئة أنّ "التصادم وقع بين قطاري ركاب قادمين من الصعيد (جنوب) اذ اصطدم أحدهما بالآخر من الخلف" من دون أن تذكر الأسباب.

غير أنّ الهيئة عادت وأعلنت في بيان ثان "استئناف حركة القطارات بعد التأكّد" من أنّ كل أنظمة التشغيل تعمل بشكل جيد وخصوصاً الإشارات الضوئية.

وأوضحت أنّ الحادث نجم عن عطل في نظام التشغيل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد البيان أن "قطاراً قادما من سوهاج "كان متوقفا لاستلام أوامر التشغيل لدخول القاهرة واصطدم به من الخلف قطار قادم من أسوان بسبب بعض الأعطال في برج الإشارات (الضوئية) نتيجة سوء الأحوال الجوية".

وتتعرّض مصر منذ مساء الأربعاء إلى موجة من التقلبات الجوية غير المعتادة في هذا الوقت من العام إذ تشهد أمطاراً شديدة الغزارة في معظم المحافظات.

وكانت الحكومة المصرية قرّرت الأربعاء تعطيل العمل والدراسة في جميع أنحاء البلاد بسبب توقعات بسوء الأحوال الجوية.

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