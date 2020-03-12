كوفيد-19: وضع مستشار علي خامنئي الأول علي أكبر ولايتي في الحجر الصحي

قالت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم الخميس إنه تم وضع علي أكبر فيلياتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية على خامنئي، قيد الحجر الصحي في منزله بعد ظهور "أعراض خفيفة" للإصابة بفيروس كورونا عليه.

وقالت الوكالة نقلاً عن المتحدث باسم مستشفى ماسي دانشفاري في طهران: " السيد فيلياتي، الذي يقدم المشورة لآية الله علي خامنئي بشأن قضايا السياسة الخارجية، تم وضعه في الحجر الصحي بعد أن أظهر أعراضًا طفيفة للفيروس".

ولم توضح الوكالة إذا ما كان اختبار فيلياتي قد جاء إيجابياً أم سلبياً.

ومستشفى دانشفاري هي المستشفى الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا في إيران.

وتخطى عدد المصابين بالفيروس في إيران 10 آلاف مصاب ووصل عدد الوفيات جرائه إلى 429 مصاباً.