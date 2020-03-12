فيروس كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

بعد إعلان منظّمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد الذي أصاب أكثر من 110 آلاف شخص حول العالم منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 وباء عالميا، اتخذت العديد من الدول إجراءات صارمة للحد من انتشار "كوفيد-19".

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية اقل من 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الخميس لكن السلطات حذرت من بؤرة جديدة في سيول قد تتسبب بتفشي الفيروس في العاصمة.

وجاءت فحوص أجريت مؤخرا على نحو 100 شخص مرتبطين بمركز اتصالات في المدينة، إيجابية.

وتم تأكيد ما مجموعه 114 إصابة الاربعاء، وفق مركز الوقاية من الأمراض، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7869.

إيطاليا

ففي إيطاليا، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

وقال كونتي في خطاب إلى الأمة بثّه التلفزيون "ستُغلق كل المحال باستثناء تلك التي تعنى بالحاجيات الأساسية مثل الصيدليات ومتاجر بيع الأغذية".

وأشار إلى أن "خدمة التوصيل إلى المنازل ستبقى مسموحة" وأنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة".

وقد بلغ عدد المصابين بالوباء، في إطاليا، أكثر من 12 ألف شخص قضى منهم 827 شخصاً، كما سجّلت نحو ستين بالمئة من مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد الصين، وتفرض إيطاليا حظرا عاما على التجمّعات وعلى السفر حتى 3 نيسان/أبريل.

وقال جوزيبي كونتي، إن الشركات الكبيرة مثل المصانع يمكن أن تواصل عملها شرط اتخاذ تدابير الوقاية من العدوى، ولم يحدد كونتي متى ستُرفع هذه التدابير.

من جهة أخرى وفي إيطاليا، أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بأن الفحص الذي خضع له مدافعه دانييلي روغاني للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية.

وقال النادي الفائز ببطولة إيطاليا في المواسم الثمانية الاخيرة في بيان بان نتيجة فحص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للكشف عن فيروس "كوفيد-19 جاءت نتيجته ايجابية" مشيرا الى ان النادي "يقوم حاليا بجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالاشخاص الذين كانوا على احتكاك معه".

اليابان

قالت حاكمة مدينة طوكيو، يوريكو كويكي، الخميس إن منع اليابانيين من التجمع للاستمتاع بموسم تفتح زهر الكرز بسبب فيروس كورونا سيكون، هو مثل "منع الإيطاليين من معانقة بعضهم البعض"، لكن يوريكو كويكي حضت الناس على الامتناع عن حضور حفلات "هانامي" التقليدية التي يتجمع خلالها الأصدقاء والعائلات تحت أشجار الكرز لتناول كميات وفيرة من الطعام والشراب.

وقالت كويكي "في ما يخص حفلات "هانامي"، إنها تنظم في الهواء الطلق وحكومة العاصمة تريد من السكان أن يستمتعوا بمشاهدة الأزهار"، وتابعت "لكن نود أن نطلب من الناس الامتناع، عن نشر الأقمشة الزرقاء وإقامة حفلات للمرح في حديقة أوينو مثل كل سنة"، مشيرة إلى متنزه كبير في وسط طوكيو يحظى بشعبية كبيرة بين المحتفلين.

الدنمارك

أعلنت الدنمارك أنه سيتم إغلاق جميع المدارس العامة ورياض الأطفال والجامعات لمدة أسبوعين، وذلك في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، في مؤتمر صحفي "نحن في وضع استثنائي، إن موظفي الدولة، الذين ليس لديهم ما يسمى بمهام حيوية سيمكثون في منازلهم، في إجازة مدفوعة الأجر، بدءًا من يوم الجمعة، وإن الحكومة ستقوم بإعداد تشريع طارئ لحظر كل التجمعات في الأماكن المغلقة لأكثر من 100 شخص".

وبذلك تصبح الدنمارك ثاني دولة أوروبية تقوم بإغلاق رياض الأطفال والمدارس والجامعات بسبب الفيروس .

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير تفيد بأن الدانمارك سجلت 512 حالة إصابة فيروس كورونا.

قطر

ألغيت دورة دولية ودية في كرة القدم كانت مقررة في قطر أواخر الشهر الحالي بين منتخبات البرتغال بطلة أوروبا، كرواتيا وصيفة بطل العالم، بلجيكا وسويسرا، بحسب ما أعلن المنظمون، في ظل المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد البلجيكي للعبة، في بيان له، إنه "تلقى النبأ من قطر بأنه نظرا للوضع الحالي العالمي...سيتم إلغاء الدورة"، ولم يحدد البيان سبب الإلغاء، لكن يرجح انه على خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19" وتأثيره على مختلف الأحداث الرياضية في العالم.

وأتى إلغاء الدورة بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة القطرية الأربعاء تسجيل 238 إصابة جديدة بالفيروس، وقرار الاتحاد القطري لكرة القدم إقامة المباريات المحلية من دون جمهور.

وبهذه الحصيلة أصبحت قطر أول دولة خليجية من حيث عدد الإصابات بالفيروس. وكانت غالبية الحالات الأولية التي تم تشخصيها عبارة عن مجموعة من الموظفين والعاملين لديهم والذين تمّت إعادتهم من إيران.

ولم تعلن قطر حتى الآن عن أي وفيات بالفيروس، لكنّها أغلقت المدارس والجامعات وألغت العديد من الأحداث العامة ومنعت المسافرين من 14 دولة من دخول أراضيها.