شاهد: المغرب أكبر مصدر لأسماك السردين المعلب في العالم

تعتبر مدينة آسفي الغنية بالثروة السمكية الهامة، وخاصة السردين رائدة في تصدير أسماك السردين المعلب.

ويعد تصدير السردين المعلب من الموارد الاقتصادية المهمة والمحركة للديناميكية الاقتصادية في المدينة.

السردين أحد أنواع الأسماك التي يكثر أكلها ويعتبر من ثروات شمال افريقيا الطبيعية خصوصا في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط.

وتولي المدينة اهتماما كبيرا لدعم البحث العلمي لحماية هذه الثروة السمكية وتشجيع الاستثمار.

بدأ تصدير السردين من مدينة آسفي عام 1930.

ويشغل قطاع تصنيع الأسماك والقطاعات المتعلقة به، أكثر من 30 ألف عامل وفني وإداري يعملون في الصيد البحري والنقل والتجارة.