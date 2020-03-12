فيروس كورونا: ريال مدريد في الحجر الصحي وتعليق الليغا واجتماع هام ليويفا

أعلن ريال مدريد الخميس فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي بجميع ألعابه بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.

وأقيمت الثلاثاء أول مباراة دون جمهور في إسبانيا وكانت مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين بفوز ريال سوسييداد على مضيفه إيبار 2-1، فيما كان من المقرر أن يفتتح ريال مدريد مباريات المرحلة الثامنة والعشرين على أرضه الجمعة ضد إيبار، باحثاً عن العودة الى سكة الانتصارات ومحاولة استعادة الصدارة من غريمه برشلونة.

وجاء في بيان النادي الملكي "يعلن ريال مدريد أن عضواً في فريقنا الأول لكرة السلة أثبتت إصابته بفيروس كورونا. تم تنفيذ توصيات البقاء بحجر صحي بمفعول فوري، وطُبق هذا الإجراء على الفريق الأول في رياضتي كرة السلة وكرة القدم، نظراً لمشاركة الفريقين منشآت مدينة ريال مدريد".

وتابع بيان الفريق المتوج بطلاً لأوروبا 13 مرة "بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق ملاعبنا للتدريب ويوصى بأن يبقى جميع موظفي النادي العاملين في مدينة ريال مدريد في حجر صحي".

وختم البيان بالإشارة إلى إلغاء مباراة فريق كرة السلة في بطولة "يوروليغ" اليوم ومباراة فريق كرة القدم الجمعة في الدوري المحلي.

وبموازاة ذلك، أعلنت رابطة الدوري أنه "بالنظر إلى الظروف المعروفة هذا الصباح، في إشارة إلى الحجر الصحي في ريال مدريد والحالات الإيجابية المحتملة في أندية أخرى.. توافق الرابطة على تعليق المباريات لمرحلتين على الأقل".

تابع "سيتم اعادة تقييم القرار المذكور بعد الانتهاء من الحجر الصحي في الاندية المتأثرة والمواقف الأخرى المحتملة".

وأقيمت حتى الآن 27 مرحلة من دوري كرة القدم، ويتصدره برشلونة، حامل اللقب في آخر موسمين، بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

وكانت رابطة الدوري أعلنت الثلاثاء في بيان اقامة مباريات الدرجتين الاولى والثانية دون جماهير بسبب الفيروس، قبل ان يعلن الاتحاد المحلي الأربعاء تعليق كامل مباريات اندية الهواة.

وبحسب احصائيات وزارة الصحة مساء الاربعاء، أصيب 2140 شخصا في اسبانيا بالفيروس فيما لقي 48 حتفهم. وتعد اسبانيا من اكثر الدول المتضررة من الفيروس في العالم والثانية في أوروبا بعد إيطاليا.

مصير المسابقات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس تأجيل مباراتي إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء تأجيل المباراتين اللتين كانتا مقررتين الثلاثاء المقبل، غداة الإعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني بالفيروس ما دفع إلى ناديه الى وضع لاعبيه وجهازه الفني رهن الحجر الصحي الذي يخضع له أيضا كامل أفراد ريال مدريد بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالفيروس، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني الى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع طارئ الثلاثاء المقبل لبحث مصير مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على مختلف الأحداث الرياضية.

وأوضح الاتحاد في بيان أنه سيعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو اجتماعاً "لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشي الفيروس (...) في ضوء التطورات الراهنة بشأن انتشار (كوفيد-19) على امتداد أوروبا وتبدل تقييم منظمة الصحة العالمية" التي صنّفت الفيروس الأربعاء وباءً عالمياً.

وكان من المقرر أن تنطلق مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" مساء الخميس، على ان تستكمل مباريات إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال بدءا من مساء الثلاثاء المقبل.

وسبق للاتحاد القاري أن أعلن إرجاء مباراتين في "يوروبا ليغ" الخميس، بين إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي من جهة، وإنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني من جهة أخرى، في ظل وقف الرحلات بين البلدين.