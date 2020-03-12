في خضم الذعر العالمي الذي سببه وما زال يسببه تفسي فيروس كورونا حول العالم، أصبح الجميع مدركاً لأهم إجراء وقائي على الإطلاق: غسيل اليدين.

فجأة تحول هذا الفعل الروتيني البسيط إلى عنصر مهم جداً في مكافحة مرض كوفيد 19 وأصبحت هذه العملية التي يتقنها وتمارسها البشرية عشرات المرات يومياً تحت الأضواء، وأصدرت منظمة الصحة العالمية الكثير من التعليمات حول الطريقة الأمثل لغسل اليدين لضمان الوقاية من فيروس كورونا والإنفلونزا.

لكن في وقتنا هذا لا يجب أن يقتصر الأمر على اليدين فحسب، ماذا عن الهواتف التي نحملها ونستخدمها طوال الوقت؟ أليست مصدر خطر هي الأخرى؟ بالطبع، حسب الخبراء فإن الهواتف تحتوي على الكثير من الجراثيم والأوساخ غير المرئية.

دون تنظيف الهواتف يغدو غسيل اليدين إجراءاً منقوصاً.

السؤال الآن.. كيف ننظف هواتفنا؟

البداية: أطفئ هاتفك قبل البدء في تنظيفه.

- توصي شركة آبل باستخدام خرق تنظيف العدسات، التي تستخدم لتنظيف النظارات.

- إذا كان لديك جهاز iPhone 7 أو أحدث، والتي تعتبر مقاومة للماء بدرجة أكبر، فيمكنك استخدام قطعة قماش بها كمية صغيرة من الماء الدافئ بالصابون، مع تجنب وصول المياه إلى فتحات الهاتف.

- لا تحدد الشركات المصنعة الأخرى الطريقة المثلى، إلا أن هذه الطريقة من المفترض أن تكون آمنة بشكل عام مع معظم الهواتف الحديثة التي تم انتاجها في السنوات القليلة الماضية والتي تتمتع بنوع من المقاومة للماء.

- تنصح شركتا آبل وسامسونغ بعدم استخدام منتجات التنظيف، حيث يمكن أن تتلف الطبقة المقاومة للبصمات على الشاشات.

إلا أن عدة تقارير تحدثت عن استخدام المنظفات أو الكحول المخفف بالماء، دون تسجيل أي مشاكل، ولكن يبقى الأمر مرهونا بقرارك بأخذ المخاطرة، ومجدداً كن حذراً من تسرب المنظف مهما كان نوعه إلى فتحات الهاتف.

- إذا كنت قلقًا بشأن احتمال إتلاف الشاشة، ففكر بشراء واقي شاشة رخيص وقم بتنظيفه بالمعقمات عوضاً عن الشاشة الأصلية. امسح برفق الشاشة والظهر وجوانب الهاتف أيضًا.

- أما مع الهواتف القديمة، فيجب عليك فقط استخدام قطعة قماش ألياف دقيقة كالمستخدمة في تنظيف الواجهات الزجاجية، لأن هذه الهواتف ليست مقاومة للسوائل.

- بشكل عام، عليك غسل يديك قبل استخدام هاتفك، ثم غسلهما مجدداً أو الاستعانة بمعقم بعد الاستخدام وقبل لمس وجهك.

- إن كنت ممن يتحدثون على الهاتف كثيراً، حاول استخدام سماعات لتجنب ملامسة الهاتف للوجه مباشرة.

ورغم أن السماعات ليست وسطاً خالياً من الجراثيم كذلك إلا أنه يمكن تنظيف الجزء الخارجي منها باستخدام الكحول على سبيل المثال مع التأكد من عدم تسرب أي سائل إلى أجزائها الداخلية.