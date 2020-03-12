توم هانكس وزوجته يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا الجديد

أعلن الممثل الأميركي توم هانكس، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه أصيب وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بفيروس كورونا الجديد، خلال سفرهما إلى أستراليا.

وكتب توم هانكس البالغ من العمر 63 عاما "أنا وريتا هنا في أستراليا، شعرنا بالتعب قليلاً، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد مع بعض آلام في الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة. بعض الحمى الطفيفة جدا".

وأضاف هانكس في منشوره المرفق بصورة لسلة المهملات في المستشفى مع قفاز للاستخدام الواحد "ماذا نفعل الآن؟ لدى السلطات الطبية بروتوكولات يجب اتباعها. سنخضع للاختبارات والفحوص والعزل طالما كان ذلك ضروريا للصحة العامة. لا يوجد شيء آخر يمكننا القيام به".

وأشار إلى أنهما سيبقيان في الحجر الصحي في المستشفى، وختم بيانه قائلا: "سنعلم العالم بكل جديد.. اعتنوا بأنفسكم!"

Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita... Publiée par Tom Hanks sur Mercredi 11 mars 2020

ويعتبر توم هانكس أول نجم في هوليوود يعلن عن إصابته بكوفيد-19.

ووفقا لوسائل الإعلام الأميركية المتخصصة، كان توم هانكس الذي يعاني من مرض السكري مع زوجته في أستراليا للتحضير لتصوير فيلم يدور حول إلفيس بريسلي. وفي الفيلم، يؤدي الممثل الحائز جائزتي أوسكار دور مدير أعمال إلفيس بريسلي "الكولونيل" الشهير توم باركر، وتوقف تصوير الفيلم في الوقت الراهن لتقويم الوضع.

وأرسلت استوديوهات "وورنر براذرز" المنتجة للفيلم بيانا لوكالة فرانس برس جاء فيه "علمنا أن أحد المشاركين في الفيلم الذي يصور في أستراليا مصاب بفيروس كورونا" من دون تسمية توم هانكس.

وأضافت "نحن نعمل مع الوكالات الصحية الأسترالية المتخصصة لتحديد أي شخص قد يكون تواصل معه مباشرة".

وينضم، بذلك، الممثل الأمريكي وزوجته إلى قائمة من المشاهير التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، من بينهم نجم يوفنتوس الإيطالي دانييلي روغاني ورئيس الأركان الإيطالي الجنرال سالفاتوري فارينا ومالك نادي أولومبياكوس اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس وآخرين.