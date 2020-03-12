عاجل
This content is not available in your region

العراق

أمريكا وبريطانيا تتعهدان بـ"محاسبة" منفذي الهجوم على قاعدة عراقية

محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
أمريكا وبريطانيا تتعهدان بـ"محاسبة" منفذي الهجوم على قاعدة عراقية
حقوق النشر  Karim Kadim/AP2009
حجم النص Aa Aa

تعهدت الولايات المتحدةوبريطانيا الأربعاء بمحاسبة مرتكبي الهجوم الدامي على قاعدة عراقية أسفر عن مقتل جنديين، أمريكي وبريطاني، إضافة إلى متعاقد أمريكي.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب في مكالمة هاتفية على أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات"، وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

وقتل الجنديان والمتعاقد في هجوم بصواريخ كاتيوشا استهدف مساء الأربعاء قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنوداً أمريكيين شمال بغداد.

وأدانت الرئاسة العراقية الهجوم على معسكر التاجي شمالي بغداد .

وقالت الرئاسة في بيان إنها "تدين الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية بقصف بصواريخ كاتيوشا، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي التي تعمل في العراق في نطاق محاربة الإرهاب، بدعوة من الحكومة العراقية".

وأضاف البيان ”إن هذا الاعتداء يعد استهدافا للعراق وأمنه“، وأكدت الرئاسة ”على ضرورة إجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفياته وتعقب العناصر المسؤولة عنه“.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox