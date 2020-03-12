أمريكا وبريطانيا تتعهدان بـ"محاسبة" منفذي الهجوم على قاعدة عراقية

تعهدت الولايات المتحدةوبريطانيا الأربعاء بمحاسبة مرتكبي الهجوم الدامي على قاعدة عراقية أسفر عن مقتل جنديين، أمريكي وبريطاني، إضافة إلى متعاقد أمريكي.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب في مكالمة هاتفية على أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات"، وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

وقتل الجنديان والمتعاقد في هجوم بصواريخ كاتيوشا استهدف مساء الأربعاء قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنوداً أمريكيين شمال بغداد.

وأدانت الرئاسة العراقية الهجوم على معسكر التاجي شمالي بغداد .

وقالت الرئاسة في بيان إنها "تدين الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية بقصف بصواريخ كاتيوشا، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي التي تعمل في العراق في نطاق محاربة الإرهاب، بدعوة من الحكومة العراقية".

وأضاف البيان ”إن هذا الاعتداء يعد استهدافا للعراق وأمنه“، وأكدت الرئاسة ”على ضرورة إجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفياته وتعقب العناصر المسؤولة عنه“.